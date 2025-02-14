Бородавко о победе Большунова в Италии: «Была психологическая задача – вернуться на международный уровень, хоть и на любительском турнире»

Бородавко рассказал о задачах Большунова на любительской гонке в Италии.

Большунов выиграл классическую гонку на 30 км на коммерческом турнире Sudtirol Moonlight Classic в Сейзер-Альм.

«Он справился. На этой гонке было несколько задач. Первая — психологическая. Вернуться на международный уровень, хоть и на любительских соревнованиях. Было видно, что темп гонки был невысок, Александр все полностью контролировал, сделал финишный рывок и удержал свое преимущество.

Второй аспект — тренировочный, поскольку для него это первый старт даблполингом. Этому тоже нужно учиться, это нужно уметь делать, и это самая лучшая тренировка для воспитания определенных качеств, силы рук.

Также он посмотрел, как ходят даблполеры — новый маятниковый ход, подъемный вариант. Попытался тоже всё это использовать. Так что опыт этой гонки, я считаю, колоссальный как в психологическом, так и в тренировочном плане.

Было ли тревожно за Александра? Было видно, что не хватает именно опыта работы даблполингом, поскольку такой практики именно соревновательной у нас нет, а здесь люди занимаются этим уже много лет, то есть на более высоком уровне.

Было видно, что он правильно сделал — не стал переламывать себя, забежал «елочкой» и на более легких участках ликвидировал небольшое отставание, а потом использовал спринтерские и дистанционные качества, которые у него есть.

Я не заметил, что у итальянцев лыжи катили лучше, было примерное равенство. Фирма также позаботилась о своем лидере, они предоставили ему как минимум четыре пары на сборе, которые он будет обкатывать и держать для гонок на бесфторовых смазках», – рассказал тренер Юрий Бородавко .

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