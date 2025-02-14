Юрий Бородавко: «Большунову поступили предложения пробежать еще две гонки в Италии. На мой взгляд, лучше провести интервальные тренировки»
Об этом рассказал тренер российского лыжника Юрий Бородавко.
Накануне Большунов выиграл классическую гонку на 30 км на коммерческом турнире Südtirol Moonlight Classic в Зайзер-Альме.
«Большунову поступили предложения пробежать еще две гонки в Италии. Но с Александром я еще не созванивался. Планирую поговорить с ним на этот счет. На мой взгляд, лучше провести интервальные тренировки, а не гонки на марафонских дистанциях.
Изначальный план был, что он пробудет в Италии до 21 февраля, приедет, какое‑то время побудет дома, потом ряд контрольных тренировок уже проведет здесь перед чемпионатом России. Но я не нахожусь рядом с ним сейчас в Италии. Потому не владею информацией на 100 процентов. Но предложения о гонках есть, это мне известно», – сказал Бородавко.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий