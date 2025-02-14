«В целом все доброжелательно. Негатива нет, кроме жестких радикалов или украинских спортсменов». Бородавко о старте Большунова в Италии

Бородавко заявил, что отношение к Большунову в Италии было доброжелательным.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов сегодня выиграл масс-старт на 30 км в рамках соревнований Sudtirol Moonlight Classic в итальянском Сейзер Альм.

Организаторы гонки сначала заявили Большунова под российским флагом, но затем убрали флаг из стартового протокола.

«Политика присутствует, теперь можно говорить об этом. Руководители лыжного фестиваля сказали, что гонка аполитичная, но все‑таки политика осталась.

Это первый старт наших лыжников на международной арене после перерыва, пусть и в любительской гонке. Знаем, что никакого негатива нет, кроме жестких радикалов или украинских спортсменов. А так в целом все было доброжелательно», – сказал тренер сборной России Юрий Бородавко.