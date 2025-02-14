Юрий Бородавко: «Первый международный старт Большунов отработал хорошо. 30 км – тяжелая дистанция, сумел выиграть в хорошем стиле, сделал небольшой отрыв»

Юрий Бородавко похвалил Большунова за победу в гонке Sudtirol Moonlight Classic.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов сегодня выиграл масс-старт на 30 км классическим стилем в итальянском Сейзер Альм.

Большунов выступал под нейтральным флагом. Гонка проходила не под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), к турнирам которой россияне не допускаются.

«Это первый международный старт после перерыва, тренировочный, в рамках подготовки еще не стартовал даблполингом, хороший опыт, хорошая тренировка. Гонка ночная, нестандартная дистанция.

Первый международный старт отработал хорошо, выполнил задачи, выиграл гонку. Перешагнул через себя и пошел без мази. 30 км тяжелая дистанция, сумел выиграть, в хорошем стиле, сделал небольшой отрыв», – сказал тренер российских лыжников Юрий Бородавко .