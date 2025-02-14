Большунов о победе в гонке в Италии: «На подъеме достаточно трудно пришлось. В принципе, хорошо, получилось выиграть, я доволен»
Александр Большунов доволен победой в любительской гонке в Италии.
Большунов выиграл классическую гонку на 30 км на коммерческом турнире Sudtirol Moonlight Classic в Сейзер-Альм.
«На самом деле, гонка очень тяжелая – на высоте 1800, самая высокая точка – 2070 метров. Любое ускорение сказывалось, по мышцам сразу ударяло.
После нижнего спринтерского конуса ускорился, а потом большой подъем 2070 метров был очень сложным, мне там достаточно трудно пришлось. В принципе, хорошо, получилось выиграть, я доволен», – сказал Большунов.
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Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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