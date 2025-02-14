Жена Большунова о его участии в гонке в Италии: «Это важное событие. Не то чтобы нас теперь везде пускают, но это первый шаг»

Жена Большунова назвала важным событием его участие в гонке в Италии.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов сейчас проводит сбор в Италии. Сегодня он выиграл международную любительскую гонку Sudtirol Moonlight Classic в Сейзер Альм.

Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева) дала комментарий для норвежского издания NRK. Она заявила, что у Александра «не лучший сезон из-за травм и болезней», и отметила, что им очень нравится в Альпах.

«Для нас это важное событие. Не то чтобы нас теперь везде пускают, но это первый шаг», – сказала жена лыжника.