Жена Большунова о его участии в гонке в Италии: «Это важное событие. Не то чтобы нас теперь везде пускают, но это первый шаг»
Жена Большунова назвала важным событием его участие в гонке в Италии.
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов сейчас проводит сбор в Италии. Сегодня он выиграл международную любительскую гонку Sudtirol Moonlight Classic в Сейзер Альм.
Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева) дала комментарий для норвежского издания NRK. Она заявила, что у Александра «не лучший сезон из-за травм и болезней», и отметила, что им очень нравится в Альпах.
«Для нас это важное событие. Не то чтобы нас теперь везде пускают, но это первый шаг», – сказала жена лыжника.
Опубликовано: Полина Лоцик
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