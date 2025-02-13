Большунов – иностранным журналистам на вопрос, не скучал ли он по ним: «Я вижу, что соскучились вы. Вы пришли на старт, который ничего не значит»
Александр Большунов заявил, что не скучал по иностранным журналистам.
Трехкратный олимпийский чемпион сегодня выиграл масс-старт на 30 км в рамках соревнований Sudtirol Moonlight Classic в Италии.
Это первые международные соревнования в Европе с участием Большунова с марта 2022 года.
Представители прессы, которые освещали мероприятие, спросили у лыжника, не скучал ли он по ним.
«А чего скучать? Я вижу, что вы по мне соскучились. Вы пришли на старт, который ничего не значит. Прежде всего это вы по мне скучаете, а не наоборот», – приводит слова Большунова NRK.
Опубликовано: Полина Лоцик
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