Большунов – иностранным журналистам на вопрос, не скучал ли он по ним: «Я вижу, что соскучились вы. Вы пришли на старт, который ничего не значит»

Александр Большунов заявил, что не скучал по иностранным журналистам.

Трехкратный олимпийский чемпион сегодня выиграл масс-старт на 30 км в рамках соревнований Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

Это первые международные соревнования в Европе с участием Большунова с марта 2022 года.

Представители прессы, которые освещали мероприятие, спросили у лыжника, не скучал ли он по ним.

«А чего скучать? Я вижу, что вы по мне соскучились. Вы пришли на старт, который ничего не значит. Прежде всего это вы по мне скучаете, а не наоборот», – приводит слова Большунова NRK.