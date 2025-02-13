Большунов пошутил об участии в гонке в Италии: «Нам разрешил сам Трамп»
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пошутил о своем участии в международной гонке в Италии.
Российский лыжник пробежит дистанцию 30 км классикой в рамках Sudtirol Moonlight Classic. Гонка не входит в календарь Международной федерации лыжного спорта (FIS), под эгидой которой россиянам не разрешают выступать.
– У меня хорошая форма и настроение.
– Вас хорошо встретили?
– Конечно!
– Что мотивирует вас поддерживать свою форму?
– Это сложно, но самое главное – это то, что мы можем участвовать в этой гонке. Нам разрешил сам Трамп, – в шутку ответил Большунов, чьи слова перед началом гонки опубликовал норвежский канал NRK.
Опубликовано: Ян Мельник
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