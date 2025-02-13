Большунов пошутил об участии в гонке в Италии: «Нам разрешил сам Трамп»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пошутил о своем участии в международной гонке в Италии.

Российский лыжник пробежит дистанцию 30 км классикой в рамках Sudtirol Moonlight Classic . Гонка не входит в календарь Международной федерации лыжного спорта (FIS), под эгидой которой россиянам не разрешают выступать.

– У меня хорошая форма и настроение.

– Вас хорошо встретили?

– Конечно!

– Что мотивирует вас поддерживать свою форму?

– Это сложно, но самое главное – это то, что мы можем участвовать в этой гонке. Нам разрешил сам Трамп, – в шутку ответил Большунов, чьи слова перед началом гонки опубликовал норвежский канал NRK.