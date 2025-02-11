Норвежский журналист Салтведт: «Идиотские заявления Вяльбе способствуют тому, что противодействие допуску россиян по-прежнему очень сильно»

Норвежский журналист заявил, что слова Вяльбе мешают допуску российских лыжников.

С марта 2022 года россияне отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS ).

«Страны, которые наиболее активно выступали за исключение России, сумели получить большинство голосов за то, чтобы так и оставалось. Аргументы в пользу запрета на участие российских спортсменов все так же сильны, как и на протяжении почти трех лет. Независимо от того, были ли допущены некоторые спортсмены к участию в летних Олимпийских играх, которые прошли относительно благополучно. Однако, если перемирие будет достигнуто, путь назад для российских спортсменов будет короче, чем когда-либо, я в этом уверен.

Отсутствие россиян заметно в некоторых видах спорта, в том числе в фигурном катании и лыжных гонках. Поэтому думаю, что есть сильные стороны в пользу включения спортсменов из России в несколько видов спорта на Олимпиаде 2026 года.

Думаю, президент FIS Йохан Элиаш – один из тех, кто считает, что Россия должна быть допущена обратно на Олимпиаду. Но сопротивление в его собственной федерации сейчас слишком сильно. То, что в России президентом лыжного спорта является [Елена] Вяльбе , не способствует улучшению климата. Ее постоянные идиотские и провокационные заявления способствуют тому, что противодействие допуску российских спортсменов к участию в соревнованиях по-прежнему очень сильно.

Тем не менее, я думаю, что это очень четкий сигнал о том, что Большунов находится в Италии, тренируется на олимпийских трассах и теперь также будет соревноваться там в четверг. Очевидно, были сигналы о том, что через год могут появиться возможности для участия в Олимпийских играх, и он хочет быть максимально подготовленным», – заявил норвежский журналист и комментатор NRK Ян Петтер Салтведт .

Большунов уехал тренироваться в Италию. А так можно было?

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