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Норвежский журналист Салтведт: «Идиотские заявления Вяльбе способствуют тому, что противодействие допуску россиян по-прежнему очень сильно»

Норвежский журналист заявил, что слова Вяльбе мешают допуску российских лыжников.

С марта 2022 года россияне отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Страны, которые наиболее активно выступали за исключение России, сумели получить большинство голосов за то, чтобы так и оставалось. Аргументы в пользу запрета на участие российских спортсменов все так же сильны, как и на протяжении почти трех лет. Независимо от того, были ли допущены некоторые спортсмены к участию в летних Олимпийских играх, которые прошли относительно благополучно. Однако, если перемирие будет достигнуто, путь назад для российских спортсменов будет короче, чем когда-либо, я в этом уверен.

Отсутствие россиян заметно в некоторых видах спорта, в том числе в фигурном катании и лыжных гонках. Поэтому думаю, что есть сильные стороны в пользу включения спортсменов из России в несколько видов спорта на Олимпиаде 2026 года.

Думаю, президент FIS Йохан Элиаш – один из тех, кто считает, что Россия должна быть допущена обратно на Олимпиаду. Но сопротивление в его собственной федерации сейчас слишком сильно. То, что в России президентом лыжного спорта является [Елена] Вяльбе, не способствует улучшению климата. Ее постоянные идиотские и провокационные заявления способствуют тому, что противодействие допуску российских спортсменов к участию в соревнованиях по-прежнему очень сильно.

Тем не менее, я думаю, что это очень четкий сигнал о том, что Большунов находится в Италии, тренируется на олимпийских трассах и теперь также будет соревноваться там в четверг. Очевидно, были сигналы о том, что через год могут появиться возможности для участия в Олимпийских играх, и он хочет быть максимально подготовленным», – заявил норвежский журналист и комментатор NRK Ян Петтер Салтведт.

Большунов уехал тренироваться в Италию. А так можно было?

«Спортсмены не ответственны за то, где родились». Босс мировых лыж заговорил о допуске наших

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoОлимпийская сборная России
logoЙохан Элиаш
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России (лыжные гонки)
logoFIS
Ян Петтер Салтведт
лыжные гонки
Ассоциация лыжных видов спорта России
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
logoАлександр Большунов
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