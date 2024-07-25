Вероника Степанова: «Многих удивляет и раздражает, что российские газ или удобрения продаются и покупаются, туристы получают шенген – и только в спорте все задраено наглухо»

Вероника Степанова объяснила, как мировой спорт пострадал от отстранений россиян.

«Я за два с половиной года пообщалась с самыми разными людьми, связанными со спортом. Атлетами, тренерами, производителями спортинвентаря, журналистами и людьми, работающими в международных федерациях. Да, в основном это представители зимних видов, но сути дела не меняет.

Абсолютное большинство думает, что отстранение российских спортсменов – большая проблема для всего мирового спорта. Далеко не все из них думают, что нас можно/нужно вернуть немедленно. Многие считают, что для этого должны «сложиться условия» (у всех разные идеи, какие именно условия).

Но почти все боятся откровенно, что это отстранение станет дурным примером. Эти люди не Россию любят или сочувствуют, это не главный мотив. Для них спорт = работа, бизнес. Что если «отстранятели» почувствуют вкус и завтра Китай попробуют исключить, а послезавтра, скажем, Индию? Повод всегда найдется.

Плюс многих удивляет и раздражает, что российские газ или удобрения продаются и покупаются, космонавты и астронавты летают на МКС, как прежде, российские туристы получают шенгенские визы и ездят в Европу – и только в спорте все задраено наглухо. Особенно в олимпийском движении, где почти все атлеты и бизнес, с ними связанный, живут от Игр к Играм.

Вы что думаете, европейские спонсоры годами вкладывались в Большунова, Терентьеву или меня из любви? Они хотели на наших победах окупить свои инвестиции – а им какие‑то идиоты‑политики не дают», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в колонке на «Матч ТВ».