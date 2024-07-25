Вероника Степанова: «Многих удивляет и раздражает, что российские газ или удобрения продаются и покупаются, туристы получают шенген – и только в спорте все задраено наглухо»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Терентьева (Непряева) Политика Матч ТВ Александр Большунов Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова объяснила, как мировой спорт пострадал от отстранений россиян.

«Я за два с половиной года пообщалась с самыми разными людьми, связанными со спортом. Атлетами, тренерами, производителями спортинвентаря, журналистами и людьми, работающими в международных федерациях. Да, в основном это представители зимних видов, но сути дела не меняет.

Абсолютное большинство думает, что отстранение российских спортсменов – большая проблема для всего мирового спорта. Далеко не все из них думают, что нас можно/нужно вернуть немедленно. Многие считают, что для этого должны «сложиться условия» (у всех разные идеи, какие именно условия).

Но почти все боятся откровенно, что это отстранение станет дурным примером. Эти люди не Россию любят или сочувствуют, это не главный мотив. Для них спорт = работа, бизнес. Что если «отстранятели» почувствуют вкус и завтра Китай попробуют исключить, а послезавтра, скажем, Индию? Повод всегда найдется.

Плюс многих удивляет и раздражает, что российские газ или удобрения продаются и покупаются, космонавты и астронавты летают на МКС, как прежде, российские туристы получают шенгенские визы и ездят в Европу – и только в спорте все задраено наглухо. Особенно в олимпийском движении, где почти все атлеты и бизнес, с ними связанный, живут от Игр к Играм.

Вы что думаете, европейские спонсоры годами вкладывались в Большунова, Терентьеву или меня из любви? Они хотели на наших победах окупить свои инвестиции – а им какие‑то идиоты‑политики не дают», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в колонке на «Матч ТВ».

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23 комментария
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Наши спортсмены, депутаты и чиновники не хотят признать (или признают, но не хотят говорить вслух) достаточно простую вещь: от изоляции нашего спорта страдаем только мы, весь мир вполне неплохо живет и без нас, и олимпиада этому яркое подтверждение
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+18
Готовый/ая депутат/ка
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+6
Ответ Ебздрогыч
Наши спортсмены, депутаты и чиновники не хотят признать (или признают, но не хотят говорить вслух) достаточно простую вещь: от изоляции нашего спорта страдаем только мы, весь мир вполне неплохо живет и без нас, и олимпиада этому яркое подтверждение
Не совсем так. Мы не страдаем. Не страдают и во власти. И конечно не страдают в МОК и за границей. Страдают только наши спортсмены, причем такое ощущение, что с какой-то радостью. Практически садо-мазозисты.
+6
-1
+5
Ответ SadButTrue
Не совсем так. Мы не страдаем. Не страдают и во власти. И конечно не страдают в МОК и за границей. Страдают только наши спортсмены, причем такое ощущение, что с какой-то радостью. Практически садо-мазозисты.
Почитайте, как биатлонистка Гордеева готовится к свадьбе и сколько планирует в неё вложить. Не надо жалеть рабыню Изауру.(с)
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Газ идет по территории Украины и ни кто газопровод не трогает. Ни одна ракета не придетела в здание администрации в Киеве или в Белгороде. Все эти события, которые идут больше 2 лет совсем не про Донбасс, Луганск, русскоговорящих, нацистов или НАТО. Все это про деньги. Cui bono? Cui prodest?
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Ответ SadButTrue
Не совсем так. Мы не страдаем. Не страдают и во власти. И конечно не страдают в МОК и за границей. Страдают только наши спортсмены, причем такое ощущение, что с какой-то радостью. Практически садо-мазозисты.
Просто МАЗОХИСТЫ... 😀
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Без нас обойдутся, мы без них самолёт в штопоре. Что забавно: ключи ищут не там где потеряли атам где фонарь светит)
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учи гимн и присягу, и шагай в строю среди родных осинок - это то, что ты хотела, вот и получила, наслаждайся
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Про идиотов-политиков - в точку. Только за это срок могут дать.
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Интересно , она догадывается, что ей лично не видать ни Олимпиад , ни чемпионатов мира, тем более что в ближайшие 6 лет все они будут в натовских европейских странах ?
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Какие именно "... идиоты‑политики не дают"?
Фамилии, клички, позывные... назовёт пусть. 🤣
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"Абсолютное большинство думает, что отстранение российских спортсменов – большая проблема для всего мирового спорта" (с) Вероника, мир живёт не только спортом. Я уверен, что ты даже представить себе не можешь масштаб проблем, которые возникают у людей в таких условиях. Большинство этих людей даже не знают, что ты существуешь. Но твоя голова занята исключительно спортом,хотя ты и пытаешься выглядеть разносторонней, продвинутой, образованной . Однако, нет.
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Кого раздражает, Вероника? Ты что, попутала? Санкции нам на пользу! Аккуратней, девочка...
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Берите лучше вью у Вероники Степановой - которая псхологиня из ютуба, фактуры побольше навалит
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Было бы наглухо -- вас бы там вообще не было.

Однако, как и с удобрениями, как и с шенгеном, несмотря на коллективный настрой в целом не торговать и не пускать, щели всегда есть и будут. И как отдельные бизнесы эти щели находят, так их находят и отдельные спортсмены: те, кто попронырливее и, кхм, понаходчивее -- те, все-таки, приехали в Париж. Остальных же, видимо, ждет Дума или, в лучшем случае, какие-нибудь очередные Игры дружбы народов.
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Да вот только любопытно, какие именно это идиоты-политики?
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Вероника, не газуй. Газа хватает же
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