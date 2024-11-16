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Бородавко о возможном допуске россиян: «Не питаю никаких надежд. Все якобы позитивные сигналы только в наших головах, на самом деле ничего хорошего не идет»

Юрий Бородавко заявил, что предпосылок к возвращению российских лыжников нет.

С весны 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Я не знаю, где вы увидели смену политической ситуации. По моему мнению, все как было, так и остается. А какими темпами она будет меняться – не одно поколение лыжников может закончить со спортом.

Абсолютно не питаю никаких надежд по этому поводу. Все эти якобы позитивные сигналы только в наших головах присутствуют, на самом деле ничего хорошего не идет, поэтому мы сосредоточены исключительно на нашем календаре и внутренних соревнованиях», – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко.

Также тренер высказался об итогах «Гонки звезд» в Кировске, где победила команда Александра Большунова, Дарьи Непряевой, Майи Тихомировой и Андрея Малетина.

«Приятно, когда твои спортсмены выигрывают. Саше удалось на последнем круге обойти Савелия Коростелева, но я бы не стал делать каких-то далеко идущих выводов из сегодняшней гонки по форме лыжников, все-таки это больше шоу. Поэтому спортивную составляющую я бы не выносил на передний план.

Трудно сказать, в каком состоянии Большунов подходит к началу сезона, по большому счету он удивил не только меня, но и всех сегодня, потому что у него тяжело проходил сбор в Ханты-Мансийске. Поэтому те движения, которые он показал, это просто мастерство. Будем надеяться, что дальше будет лучше», – сказал Бородавко.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЮрий Бородавко
Политика
logoАлександр Большунов
logoСавелий Коростелев
Гонка звезд
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