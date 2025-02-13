Арина Каличева: «Я много лет шла к пьедесталу на взрослых соревнованиях, и, когда наконец начало получаться, поняла, что смогу держать уровень весь сезон»
Каличевой 22 года, она тренируется в группе Андрея Нутрихина.
— У вас есть объяснение такому внезапному и яркому прорыву в этом сезоне?
— Я очень долго работала, и первый год в команде все-таки пошел мне на пользу. Сама подготовка, тренировочный план и наша дружная команда помогли мне показать высокие результаты.
— Кроме вас, в этом сезоне успешно выступает Елизавета Маслакова. С ней есть какая-то внутренняя конкуренция?
— Внутри группы у нас конкуренции нет. Мы часто живем вместе и сейчас в Тюмени тоже поселились вместе, пока нет Андрея Владимировича Нутрихина, пока все остальные находятся на Универсиаде, мы с ней вместе тренируемся и решаем какие-то вопросы. У нас полный контакт и взаимодействие.
— То есть на трассе вы соперницы, а в жизни — подруги?
— Да, сто процентов. Мы с ней давно знакомы еще со времен, когда тренировались в одной региональной команде.
— Какие у вас были ощущения после первого подиума в этом сезоне в Вершине Теи?
— Это было невероятно, потому что я много лет шла к пьедесталу на взрослых соревнованиях, и, когда наконец начало получаться, я поняла, что смогу держать этот уровень на протяжении всего сезона.
— Сейчас, когда этот уровень вам удается держать уже два месяца, задачи на чемпионат России изменились по сравнению с теми, что ставили перед собой до старта сезона?
— Задачи такие же амбициозные – это подиум. Буду очень сильно стараться, потому что чемпионат России – это главный старт сезона, — сказала Каличева.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий