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Арина Каличева: «Я много лет шла к пьедесталу на взрослых соревнованиях, и, когда наконец начало получаться, поняла, что смогу держать уровень весь сезон»

Лыжница Арина Каличева поделилась впечатлениями от первого взрослого сезона.

Каличевой 22 года, она тренируется в группе Андрея Нутрихина. 

— У вас есть объяснение такому внезапному и яркому прорыву в этом сезоне?

— Я очень долго работала, и первый год в команде все-таки пошел мне на пользу. Сама подготовка, тренировочный план и наша дружная команда помогли мне показать высокие результаты.

— Кроме вас, в этом сезоне успешно выступает Елизавета Маслакова. С ней есть какая-то внутренняя конкуренция?

— Внутри группы у нас конкуренции нет. Мы часто живем вместе и сейчас в Тюмени тоже поселились вместе, пока нет Андрея Владимировича Нутрихина, пока все остальные находятся на Универсиаде, мы с ней вместе тренируемся и решаем какие-то вопросы. У нас полный контакт и взаимодействие.

— То есть на трассе вы соперницы, а в жизни — подруги?

— Да, сто процентов. Мы с ней давно знакомы еще со времен, когда тренировались в одной региональной команде.

— Какие у вас были ощущения после первого подиума в этом сезоне в Вершине Теи?

— Это было невероятно, потому что я много лет шла к пьедесталу на взрослых соревнованиях, и, когда наконец начало получаться, я поняла, что смогу держать этот уровень на протяжении всего сезона.

— Сейчас, когда этот уровень вам удается держать уже два месяца, задачи на чемпионат России изменились по сравнению с теми, что ставили перед собой до старта сезона?

— Задачи такие же амбициозные – это подиум. Буду очень сильно стараться, потому что чемпионат России – это главный старт сезона, — сказала Каличева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РБ Спорт
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
Арина Каличева
Андрей Нутрихин
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