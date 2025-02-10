FIS об участии Большунова в Sudtirol Moonlight Classic: «Эта гонка не является соревнованием FIS, поэтому мы не будем вмешиваться в этот вопрос»
В FIS прокомментировали участие Большунова в международной гонке в Италии.
Александр Большунов вошел в список участников лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдет 13 февраля.
«Эта гонка не является соревнованием, санкционированным FIS, поэтому FIS не будет вмешиваться в этот вопрос», — заявили в пресс-службе организации.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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