Иванов о сборе Большунова в Италии: «Раньше же мы ездили тренироваться, и никто не говорил, что это плохо. А почему сейчас плохо?»

Михаил Иванов не видит проблемы в тренировках Александра Большунова в Италии.

«Если поехал, значит, сделал такой выбор. Почему именно сейчас мы смотрим на это как-то по-другому? Раньше же мы ездили тренироваться, и никто не говорил, что это плохо. А почему сейчас плохо? Он посчитал, что там тренировочный сбор для него пойдет лучше.

Почему раньше все восторгались Большуновым за его результаты, а сейчас его почему-то начинают ругать? Если раньше он достигал таких результатов, значит, он как-то к этому результату шел, где-то как-то тренировался. Сейчас он посчитал нужным поехать и тренироваться в Италию.

Основная сборная поехала тренироваться в Армению. Почему они поехали в Армению, а он поехал в Италию? Почему Италия — это резонанс, а Армения — это не резонанс?» – рассказал олимпийский чемпион Михаил Иванов.

Большунов уехал тренироваться в Италию. А так можно было?