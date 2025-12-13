Бородавко о Самуэльссоне: «Беспринципный человек, который не отвечает за свои слова. Не стоит его воспринимать за того, к кому можно прислушиваться»

  • Спортс
46

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил слова шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона.

Самуэльссон ранее заявил, что российских биатлонистов не должно быть на международных стартах.

– Могут ли слова Самуэльссона повлиять на IBU?

– У IBU своя позиция. Там русофобы, даже посильнее Самуэльссона. Поэтому здесь нет ничего удивительного. От этого спортсмена трудно чего‑то ожидать, это беспринципный человек, который не отвечает за свои слова. Не стоит его воспринимать за того, к кому можно прислушиваться, – сказал Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
