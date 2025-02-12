Вяльбе о назначении Губерниева советником министра спорта: «Все, что связано с этим человеком, я не комментирую»

Вяльбе отказалась комментировать назначение Губерниева советником министра спорта.

Накануне министр спорта Михаил Дегтярев , который также возглавляет Олимпийский комитет России (ОКР), вручил журналисту и комментатору Дмитрию Губерниеву удостоверение советника министра спорта.

«Все, что связано с этим человеком, я не комментирую. Всего доброго», – ответила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР ) на вопрос о назначении Губерниева.