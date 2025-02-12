Вяльбе о назначении Губерниева советником министра спорта: «Все, что связано с этим человеком, я не комментирую»
Вяльбе отказалась комментировать назначение Губерниева советником министра спорта.
Накануне министр спорта Михаил Дегтярев, который также возглавляет Олимпийский комитет России (ОКР), вручил журналисту и комментатору Дмитрию Губерниеву удостоверение советника министра спорта.
«Все, что связано с этим человеком, я не комментирую. Всего доброго», – ответила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) на вопрос о назначении Губерниева.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: News.ru
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