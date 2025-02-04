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  • Дмитрий Васильев: «Теоретически возможно, что Губерниев будет работать во главе ФЛГР, учитывая его неиссякаемую энергию, профессиональные связи и вовлеченность в проблемы спорта»
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Дмитрий Васильев: «Теоретически возможно, что Губерниев будет работать во главе ФЛГР, учитывая его неиссякаемую энергию, профессиональные связи и вовлеченность в проблемы спорта»

Дмитрий Васильев оценил перспективы Дмитрия Губерниева на посту главы ФЛГР.

Спортивный комментатор Губерниев ранее заявил, что имеет право участвовать в выборах президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), так как является членом федерации Вологодской области.

«Губерниев, конечно, мощное заявление сделал по поводу желания возглавить ФЛГР. Возможно, это хайп. Все-таки работе во главе федерации нужно уделять очень много времени. Не уверен, будет ли у Губерниева возможность совмещать его журналистскую деятельность с работой в ФЛГР. Это не так просто.

Но теоретически возможно, что Губерниев будет работать во главе ФЛГР, учитывая его неиссякаемую энергию, профессиональные связи и вовлеченность в проблемы спорта. Мне кажется, Дмитрий сделал такое заявление, чтобы в первую очередь кого-то понервировать и привлечь внимание к лыжным гонкам. Молодец Губерниев, как обычно он оригинал!» – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

На данный момент ФЛГР возглавляет Елена Вяльбе.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoДмитрий Васильев
logoЕлена Вяльбе
logoДмитрий Губерниев
ФЛГР
лыжные гонки
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