Дмитрий Васильев: «Теоретически возможно, что Губерниев будет работать во главе ФЛГР, учитывая его неиссякаемую энергию, профессиональные связи и вовлеченность в проблемы спорта»
Спортивный комментатор Губерниев ранее заявил, что имеет право участвовать в выборах президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), так как является членом федерации Вологодской области.
«Губерниев, конечно, мощное заявление сделал по поводу желания возглавить ФЛГР. Возможно, это хайп. Все-таки работе во главе федерации нужно уделять очень много времени. Не уверен, будет ли у Губерниева возможность совмещать его журналистскую деятельность с работой в ФЛГР. Это не так просто.
Но теоретически возможно, что Губерниев будет работать во главе ФЛГР, учитывая его неиссякаемую энергию, профессиональные связи и вовлеченность в проблемы спорта. Мне кажется, Дмитрий сделал такое заявление, чтобы в первую очередь кого-то понервировать и привлечь внимание к лыжным гонкам. Молодец Губерниев, как обычно он оригинал!» – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.
На данный момент ФЛГР возглавляет Елена Вяльбе.
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