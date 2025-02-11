Губерниев о встрече с Дегтяревым: «Обсудили и вопросы лыж с биатлоном. Полное взаимопонимание, двигаемся вместе и только вперед»

Дмитрий Губерниев обсудил лыжи и биатлон с министром спорта Михаилом Дегтяревым .

Ранее Дегтярев , который также возглавляет Олимпийский комитет России (ОКР), вручил журналисту и комментатору Губерниеву удостоверение советника министра спорта.

«Говорили с Михаилом Дегтяревым более полутора часов! Будем продолжать вместе работать на благо спорта Большой страны! Поддержка детского-юношеского спорта и спорта высших достижений!

Министр огромный молодец, большая работа ведется еще и по линии ОКР! Обсудили и вопросы лыж с биатлоном! Полное взаимопонимание, двигаемся вместе и только вперед!

Наши спортсмены всех победят! Вернемся на мировую арену сильными и гордыми!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.