Губерниев о встрече с Дегтяревым: «Обсудили и вопросы лыж с биатлоном. Полное взаимопонимание, двигаемся вместе и только вперед»
Дмитрий Губерниев обсудил лыжи и биатлон с министром спорта Михаилом Дегтяревым .
Ранее Дегтярев, который также возглавляет Олимпийский комитет России (ОКР), вручил журналисту и комментатору Губерниеву удостоверение советника министра спорта.
«Говорили с Михаилом Дегтяревым более полутора часов! Будем продолжать вместе работать на благо спорта Большой страны! Поддержка детского-юношеского спорта и спорта высших достижений!
Министр огромный молодец, большая работа ведется еще и по линии ОКР! Обсудили и вопросы лыж с биатлоном! Полное взаимопонимание, двигаемся вместе и только вперед!
Наши спортсмены всех победят! Вернемся на мировую арену сильными и гордыми!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниев
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