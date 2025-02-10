Дмитрий Губерниев: «Не поддерживать решение Большунова соревноваться в Европе может только идиот, который против российского спорта»

Дмитрий Губерниев поддержал намерение Большунова выступить в международной гонке.

Александр Большунов вошел в список участников лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдет 13 февраля в Италии.

«Позвонили сейчас из одной популярной газеты и спросили: «А вы поддерживаете участие лыжника Большунова на соревнованиях в Италии?»

Вопрос странный! Не поддерживать решение Большунова соревноваться в Европе может только идиот, который против российского спорта и против наших спортсменов!» — написал Губерниев.