Дмитрий Губерниев: «Не поддерживать решение Большунова соревноваться в Европе может только идиот, который против российского спорта»
Дмитрий Губерниев поддержал намерение Большунова выступить в международной гонке.
Александр Большунов вошел в список участников лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдет 13 февраля в Италии.
«Позвонили сейчас из одной популярной газеты и спросили: «А вы поддерживаете участие лыжника Большунова на соревнованиях в Италии?»
Вопрос странный! Не поддерживать решение Большунова соревноваться в Европе может только идиот, который против российского спорта и против наших спортсменов!» — написал Губерниев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Дмитрия Губерниева
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