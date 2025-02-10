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Легков об участии Большунова в гонке в Италии: «Ни тепло, ни холодно от этой новости. Отношусь к ней как к норме жизни»

Александр Легков высказался об участии Александра Большунова в международном старте.

Большунов вошел в список участников лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдет 13 февраля в Италии.

«Александр бежит в этой гонке, потому что надо бегать. Вот честно, ни тепло, ни холодно от этой новости. Отношусь к ней как к норме жизни», – сказал Легков.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Легков
logoАлександр Большунов
лыжные гонки
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