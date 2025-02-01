Светлана Журова: «FIS допустит Большунова, к нему не было вопросов ни в рамках допингового скандала, ни в других случаях. К нему претензии предъявлять – это надо постараться»

Светлана Журова высказалась о сборе Александра Большунова в Европе.

Трехкратный олимпийский чемпион тренируется в Италии по индивидуальному плану.

«Бытует мнение, что не надо тренироваться на тех объектах, на которых выступают. Но ведь их соперники-то это делают. Давайте не исключать этот фактор. Помимо этого, федерация (FIS ) начала озвучивать, что «может быть, мы подумаем».

По крайней мере Сашу Большунова они допустят, к нему вопросов не было ни в рамках допингового скандала, ни в других случаях. К нему претензии предъявлять – это надо очень постараться.

Дальше – какая зима у нас, где базы. В Сибири в ближайшую неделю было минус 30, нельзя полноценно тренироваться. В Красноярске тоже самое. При этом в европейской части России плюс, снега нет. Раньше, когда не было таких возможностей (в России), уезжали в Европу, начинали обвинять. Не сидеть же без тренировок.

Заодно есть возможность немного пораздражать из вредности – «я еще здесь, я в хорошем состоянии». Очевидно же, за Сашей следят.

Хоть и говорят, что все поддаются Большунову, едут в другую сторону, лишь бы он выиграл. А все равно видно было в прошлом году, что он в прекрасной форме», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

Большунов уехал тренироваться в Италию. А так можно было?