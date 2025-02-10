  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • «Большунов заявлен на обычных условиях. Реакции FIS пока не было». Бородавко об участии лыжника в международной гонке в Италии
1

«Большунов заявлен на обычных условиях. Реакции FIS пока не было». Бородавко об участии лыжника в международной гонке в Италии

Бородавко рассказал, почему Большунов решил пробежать гонку в Италии.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вошел в список участников лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдет 13 февраля в Италии.

Лыжник заявлен на дистанции 30 км и указан в списке с российским флагом. В конце января сообщалось, что Большунов тренируется в Европе по индивидуальному плану.

«В процессе подготовки к главному старту, чемпионату России, приняли решение об участии. Соревновательной практики давно не было. Если есть возможность, то соревнования – это лучшая тренировка. Тем более гонка в условиях среднегорья. Это позволяет вписать их в тренировочный процесс.

Александр заявлен абсолютно на обычных условиях. Реакция FIS? Пока никто не звонил. Если бы такая была, то она бы уже появилась в прессе», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
logoАлександр Большунов
logoFIS
logoЮрий Бородавко
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Вяльбе об участии Большунова в международной гонке в Италии: «Если есть такая возможность, то почему от нее надо отказываться?»
1433 минуты назад
Большунов выступит в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии
57сегодня, 06:01
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Чофениг победил, Херль – 2-й, Ланишек – 3-й
2вчера, 17:50
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи. Норвегия победила в смешанных эстафетах
12вчера, 15:12
Горные лыжи. Чемпионат мира. Фон Алльмен победил в скоростном спуске, Крихмайер – 2-й, Монне – 3-й
2вчера, 15:00
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Сборная Германии победила в миксте, Норвегия – 2-я, Австрия – 3-я
вчера, 08:42
Лыжи. Чемпионат Уральского федерального округа. Спицов и Пантрина победили в коньковых «разделках», Устюгов – 2-й
4вчера, 08:26
Клэбо перестал пить свекольный сок: «Больше не могу, он ужасен. У меня получалось быстро бегать на лыжах и без него»
88 февраля, 19:20
Команды Устюгова и Пантриной выиграли эстафеты на чемпионате УФО, команда Спицова – 3-я
58 февраля, 18:56
Лыжи. Чемпионат мира среди молодежи. Норвежец Хольбек и немка Хоффман выиграли «разделки» на 10 км, австралийка Фордхэм – 2-я
118 февраля, 16:36
Ко всем новостям
Последние новости
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
8 февраля, 18:30
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой
44 февраля, 15:03
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес вышел на 3-е место
212 февраля, 13:17
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Шлинн – 2-я, Карл – 3-я, Йохауг – 5-я
82 февраля, 13:12
Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников
28 января, 11:33
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Непряева – 2-я, Сорина и Маслакова делят 3-е место
626 января, 21:15
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 4-й
26 января, 21:11
Татьяна Тарасова: «Я буду рада за лыжников, если их допустят. Кто‑то должен показать пример. Однако я не уверена, что их допустят»
320 января, 12:32
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Рекомендуем