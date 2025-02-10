«Большунов заявлен на обычных условиях. Реакции FIS пока не было». Бородавко об участии лыжника в международной гонке в Италии

Бородавко рассказал, почему Большунов решил пробежать гонку в Италии.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вошел в список участников лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдет 13 февраля в Италии.

Лыжник заявлен на дистанции 30 км и указан в списке с российским флагом. В конце января сообщалось, что Большунов тренируется в Европе по индивидуальному плану.

«В процессе подготовки к главному старту, чемпионату России, приняли решение об участии. Соревновательной практики давно не было. Если есть возможность, то соревнования – это лучшая тренировка. Тем более гонка в условиях среднегорья. Это позволяет вписать их в тренировочный процесс.

Александр заявлен абсолютно на обычных условиях. Реакция FIS? Пока никто не звонил. Если бы такая была, то она бы уже появилась в прессе», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко .