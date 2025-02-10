Васильев об участии Большунова в гонке в Италии: «Все-таки там в федерациях не одни русофобы. Организаторы решили пригласить олимпийского чемпиона, что логично»

Дмитрий Васильев высказался об участии Большунова в международной гонке в Италии.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявлен на лыжную гонку Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдет 13 февраля.

Лыжник планирует выступить на дистанции 30 км, он указан в списке участников под российским флагом. Большунов сейчас проводит сбор в Европе по индивидуальному плану.

«Сейчас для нас самое главное – чтобы наших спортсменов допустили до Олимпиады. Саша как раз сейчас тренируется в Италии, где Олимпийские игры и будут проходить в следующем году. Он начинает привыкать к условиям и погоде и заодно решил поучаствовать в соревновании, что правильно.

Все-таки там в федерациях не одни русофобы, есть и вменяемые люди, которые понимают всю абсурдность ситуации в отношении к российским спортсменам. Думаю, организаторы, узнав, что трехкратный олимпийский чемпион находится у них, быстро решили пригласить Александра, что логично.

Пока все для наших лыжников складывается благополучно, и я надеюсь, что они будут допущены до Олимпиады», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

«На Западе есть еще адекватные люди, которые правильно воспринимают Россию и российский спорт. Большунову же не просто разрешили участвовать в международной гонке, а еще и под российским флагом, он будет представлять свою страну.

Это победа адекватности и нашего спорта. Это здорово, это говорит о том, что здравые силы еще есть в Европе. Эти силы помогут российским спортсменам в ближайшее время вернуться на мировую арену без каких-либо ограничений.

В Италии живут вменяемые, здравомыслящие люди в отличие от Норвегии. В этой стране спорт важнее политики. Это именно то, что провозглашал Пьер де Кубертен, когда организовывал олимпийское движение», – приводит слова Васильева «ВсеПроСпорт».