Васильев об участии Большунова в гонке в Италии: «Все-таки там в федерациях не одни русофобы. Организаторы решили пригласить олимпийского чемпиона, что логично»
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявлен на лыжную гонку Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдет 13 февраля.
Лыжник планирует выступить на дистанции 30 км, он указан в списке участников под российским флагом. Большунов сейчас проводит сбор в Европе по индивидуальному плану.
«Сейчас для нас самое главное – чтобы наших спортсменов допустили до Олимпиады. Саша как раз сейчас тренируется в Италии, где Олимпийские игры и будут проходить в следующем году. Он начинает привыкать к условиям и погоде и заодно решил поучаствовать в соревновании, что правильно.
Все-таки там в федерациях не одни русофобы, есть и вменяемые люди, которые понимают всю абсурдность ситуации в отношении к российским спортсменам. Думаю, организаторы, узнав, что трехкратный олимпийский чемпион находится у них, быстро решили пригласить Александра, что логично.
Пока все для наших лыжников складывается благополучно, и я надеюсь, что они будут допущены до Олимпиады», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
«На Западе есть еще адекватные люди, которые правильно воспринимают Россию и российский спорт. Большунову же не просто разрешили участвовать в международной гонке, а еще и под российским флагом, он будет представлять свою страну.
Это победа адекватности и нашего спорта. Это здорово, это говорит о том, что здравые силы еще есть в Европе. Эти силы помогут российским спортсменам в ближайшее время вернуться на мировую арену без каких-либо ограничений.
В Италии живут вменяемые, здравомыслящие люди в отличие от Норвегии. В этой стране спорт важнее политики. Это именно то, что провозглашал Пьер де Кубертен, когда организовывал олимпийское движение», – приводит слова Васильева «ВсеПроСпорт».
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