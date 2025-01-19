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Губерниев о Большунове: «Не понимаю, почему идут призывы: «Давайте пожалеем Александра, будем добрее». Он девица красная что ли, чтобы жалеть его?»

Дмитрий Губерниев призвал не жалеть лыжника Александра Большунова.

В скиатлоне на этапе Кубка России в Казани Большунов упал меньше чем за километр до финиша. На тот момент он шел среди лидеров, в итоге занял 23-е место.

– Большунов упал в контактной борьбе. Упал и упал. С кем не бывает? В следующий раз падения не будет.

– Сейчас к нему приковано внимание публики на фоне болезней.

– Большунов – суперзвезда. Как иначе? Пожелаю ему всего самого доброго. Не понимаю, почему в интернете идут призывы: «Давайте пожалеем Александра, будем добрее». Он девица красная что ли, чтобы жалеть его?

Большунов – публичный человек, большой спортсмен. Пусть держит удар, желаю ему выздоровления. Почему мы должны жалеть спортсменов? С какого бугра? Достается всем. В огне закаляется сталь, – сказал Губерниев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoАлександр Большунов
logoсборная России (лыжные гонки)
logoКубок России
logoДмитрий Губерниев
лыжные гонки
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