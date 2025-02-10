Коростелев о сборе в Италии: «Потренировались на снегу, катались на новых лыжах без фтора. Теперь имеем представление, что такое олимпийский стадион»

Лыжник Савелий Коростелев рассказал, как прошел сбор в Италии.

Помимо Коростелева, на сборе присутствовали Дарья Непряева, Сергей Волков и Александр Большунов.

«Из спортсменов ни с кем не удалось пообщаться. Максимум привет-привет.

Впечатления от сбора остались приятные. Те задачи, которые мы ставили, выполнили, потренировались на снегу, катались на новых лыжах без фтора. Теперь имеем представление, что такое олимпийский стадион. В целом это то, зачем мы сюда ехали.

Еще сборов в Европе в этом сезоне точно уже не будет, времени уже не осталось. Будем только бегать. В следующем подготовительном периоде, думаю, сборы будут», – сказал Коростелев.