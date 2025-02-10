Коростелев о сборе в Италии: «Потренировались на снегу, катались на новых лыжах без фтора. Теперь имеем представление, что такое олимпийский стадион»
Лыжник Савелий Коростелев рассказал, как прошел сбор в Италии.
Помимо Коростелева, на сборе присутствовали Дарья Непряева, Сергей Волков и Александр Большунов.
«Из спортсменов ни с кем не удалось пообщаться. Максимум привет-привет.
Впечатления от сбора остались приятные. Те задачи, которые мы ставили, выполнили, потренировались на снегу, катались на новых лыжах без фтора. Теперь имеем представление, что такое олимпийский стадион. В целом это то, зачем мы сюда ехали.
Еще сборов в Европе в этом сезоне точно уже не будет, времени уже не осталось. Будем только бегать. В следующем подготовительном периоде, думаю, сборы будут», – сказал Коростелев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем