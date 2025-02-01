Коростелев о Терентьевой: «Она однозначно способна быть лучшей версией себя. Даже лучше, чем была на Олимпийских играх в Пекине»

Коростелев считает, что лыжница Терентьева способна стать лучше, чем на ОИ-2022.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Наталья Терентьева в августе родила дочь. В конце 2024-го российская спортсменка вернулась к соревнованиям.

– Кстати, о титулах. Обсуждая не так давно итоги каких-то соревнований, вы сказали, что Наталья Терентьева завоевала все, что можно завоевать. Действительно так считаете?

– Я имел в виду те базовые галочки, которые может занести себе в актив спортсмен: олимпийская медаль, чемпионаты мира, Кубок мира, «Тур де Ски». У Наташи эти галочки везде стоят.

– Но нет личных побед ни на Играх, ни на чемпионатах мира. Как считаете, у Терентьевой есть шанс наверстать эти упущения в плане индивидуальных золотых медалей?

– Она однозначно способна быть лучшей версией себя. Даже лучше, чем была на Олимпийских играх в Пекине.

– По каким признакам делаете такие выводы?

– Видел, как Наташа тренировалась во время беременности и после рождения дочки. Она работала по индивидуальному графику, мы не всегда пересекались, но видно было, насколько сильно человек заряжен на работу. То, что Терентьева через 4,5–5 месяцев вернулась в топ спортсменок в России, это уже очень серьезный уровень.

Хотя сама она говорит, что пока не готова к более крупным стартам. Что процесс восстановления еще не доведен до конца. Поэтому я могу оценить серьезность намерений, скажем так, – сказал двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелев .