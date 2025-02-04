Сергей Турышев: «Тренировки лыжников сборной России в Италии – один из важнейших моментов сейчас. Ничего зазорного в этом не вижу»
Сергей Турышев назвал важным сбор российских лыжников в Италии.
Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Сергей Волков тренируются на горнолыжном курорте Ливиньо, Александр Большунов проводит сбор в местечке Сейзер-Альм (Южный Тироль).
«Тренировки лыжников сборной России в Италии – это один из важнейших моментов сейчас. Особенно если они где‑то рядом с олимпийскими трассами, если смогут туда попасть, то появляется возможность изучить рельеф, особенности. Они будут понимать, к чему им готовиться.
И уже здесь, в России, можно будет подобрать подходящую и похожую трассу, условия, чтобы готовиться к Олимпиаде. Ничего зазорного в этом не вижу. Если поддержка спонсоров и свой кошелек позволяют спортсменам организовать такое мероприятие, то почему бы и нет?» – сказал главный тренер сборной ХМАО Турышев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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