  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Коростелев о характере: «Сорин говорит, что я еще не заматерел, веду себя порой как ребенок, дурачусь, оттого и притягиваю к себе всякую ересь в виде поломанных палок, лыж»
1

Коростелев о характере: «Сорин говорит, что я еще не заматерел, веду себя порой как ребенок, дурачусь, оттого и притягиваю к себе всякую ересь в виде поломанных палок, лыж»

Лыжник Савелий Коростелев рассказал, как тренер указал ему на детское поведение.

21-летний российский спортсмен тренируется у Егора Сорина.

– Два года назад Елена Вяльбе в интервью называла вас открытием года и говорила, что у вас есть абсолютно все, чтобы стать выдающимся спортсменом. Груз подобных ожиданий не давит? И чувствуете ли вы его?

– Ну, скажем так, всему свое время. У нас есть определенная цель, и мы к ней идем постепенно, не скачкообразно.

– Помню, как тщательно вы обдумывали, выйдя из юниоров, с каким из тренеров продолжить взрослую подготовку. За те два года, что работаете с Егором Сориным, была хоть одна ситуация, которая заставила бы усомниться в правильности выбора?

– Ни разу. Какие-то недопонимания за это время, возможно, случались, но все решается простым разговором. Так что свой выбор я точно сделал правильно. Ну а возвращаясь к предыдущему вопросу... Егор Владимирович тоже говорит, что я пока еще не заматерел, веду себя порой как ребенок, дурачусь, оттого и притягиваю к себе всякую ересь в виде поломанных палок, лыж и тому подобного.

– Мне Сорин, в частности, сказал, что, на его взгляд, поломки креплений и палок, которые случались у вас в сезоне, это хоть и косвенное, но проявление недостатка опыта. Согласны?

– В каком-то плане да, в каком-то – нет.

– А подробнее?

– Есть моменты, где я сам был в чем-то виноват: ненужные контакты по ходу гонки, перестроение неправильное, еще что-то. А, допустим, момент с отрывом лыжи я все-таки в большей степени считаю последствием нашего отстранения, сильно осложненной возможности ездить в Европу, скажем так.

В связи с этим становится проблематично своевременно переклеить платформу лыжи. Это делается на заводе в Австрии, но сейчас отправить лыжи в Европу на переклейку стало практически невозможным.

– Решить этот вопрос в России невозможно в принципе?

– Вроде бы сейчас начали переклеивать платформы и у нас. Можно еще на шурупы присобачить те же крепления, но тогда лыжа гораздо быстрее придет в негодность, потому что шурупы начнут ломать ее изнутри, – сказал двукратный чемпион мира среди юниоров Коростелев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: RT
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЕгор Сорин
logoСавелий Коростелев
logoЕлена Вяльбе
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Сорин о сборе лыжников своей группы в Италии: «Поездка за личные средства спортсменов, спонсоров. Нам надо периодически готовиться в европейских условиях»
831 января, 00:13
Большунов, Коростелев, Дарья Непряева и Сергей Волков улетели в Италию, где проведут тренировочный сбор
1630 января, 16:11
Коростелев о нейтральном статусе: «Я понимаю позицию Елены Вяльбе, но не полностью ее разделяю»
123 января, 21:45
Рекомендуем
Главные новости
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: Кубок России стартовал в ноябре, ЧР пройдет в марте
34сегодня, 06:11
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25: ЧМ пройдет в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта
69сегодня, 06:09
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Чофениг победил, Форфанг – 2-й, Херль – 3-й
вчера, 18:05
Джесси Диггинс: «Лыжи были идеальными, это огромная победа моей команды. Я хотела приложить как можно больше сил и рада, что не перегрелась на солнце»
вчера, 16:43
Харальд Амундсен: «Я был заряжен на гонку, рад одержать победу. Было приятно увидеть, что я в хорошей форме»
1вчера, 14:58
Волков о сборе в Италии: «Задача в краткосрочной перспективе – подготовка к ЧР, а в долгосрочной – личный прогресс и подготовка к международным гонкам на высоте»
5вчера, 13:39
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Диггинс выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Шлинн – 2-я, Нисканен – 3-я
26вчера, 12:59
Йоханнес Клэбо прервал высотный сбор в Швейцарии из-за болезни
22вчера, 10:26
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Амундсен выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Андерсен – 2-й, Ниенге – 3-й
73вчера, 10:09
Начальник сборной по ски-альпинизму о ситуации с Прохоровой: «Наше государство очень долго оформляет выезды, огромная бюрократия»
49вчера, 06:17
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес вышел на 3-е место
21вчера, 13:17
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Шлинн – 2-я, Карл – 3-я, Йохауг – 5-я
8вчера, 13:12
Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников
28 января, 11:33
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Непряева – 2-я, Сорина и Маслакова делят 3-е место
626 января, 21:15
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 4-й
26 января, 21:11
Татьяна Тарасова: «Я буду рада за лыжников, если их допустят. Кто‑то должен показать пример. Однако я не уверена, что их допустят»
320 января, 12:32
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Рекомендуем