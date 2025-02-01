Коростелев о характере: «Сорин говорит, что я еще не заматерел, веду себя порой как ребенок, дурачусь, оттого и притягиваю к себе всякую ересь в виде поломанных палок, лыж»

Лыжник Савелий Коростелев рассказал, как тренер указал ему на детское поведение.

21-летний российский спортсмен тренируется у Егора Сорина.

– Два года назад Елена Вяльбе в интервью называла вас открытием года и говорила, что у вас есть абсолютно все, чтобы стать выдающимся спортсменом. Груз подобных ожиданий не давит? И чувствуете ли вы его?

– Ну, скажем так, всему свое время. У нас есть определенная цель, и мы к ней идем постепенно, не скачкообразно.

– Помню, как тщательно вы обдумывали, выйдя из юниоров, с каким из тренеров продолжить взрослую подготовку. За те два года, что работаете с Егором Сориным, была хоть одна ситуация, которая заставила бы усомниться в правильности выбора?

– Ни разу. Какие-то недопонимания за это время, возможно, случались, но все решается простым разговором. Так что свой выбор я точно сделал правильно. Ну а возвращаясь к предыдущему вопросу... Егор Владимирович тоже говорит, что я пока еще не заматерел, веду себя порой как ребенок, дурачусь, оттого и притягиваю к себе всякую ересь в виде поломанных палок, лыж и тому подобного.

– Мне Сорин, в частности, сказал, что, на его взгляд, поломки креплений и палок, которые случались у вас в сезоне, это хоть и косвенное, но проявление недостатка опыта. Согласны?

– В каком-то плане да, в каком-то – нет.

– А подробнее?

– Есть моменты, где я сам был в чем-то виноват: ненужные контакты по ходу гонки, перестроение неправильное, еще что-то. А, допустим, момент с отрывом лыжи я все-таки в большей степени считаю последствием нашего отстранения, сильно осложненной возможности ездить в Европу, скажем так.

В связи с этим становится проблематично своевременно переклеить платформу лыжи. Это делается на заводе в Австрии, но сейчас отправить лыжи в Европу на переклейку стало практически невозможным.

– Решить этот вопрос в России невозможно в принципе?

– Вроде бы сейчас начали переклеивать платформы и у нас. Можно еще на шурупы присобачить те же крепления, но тогда лыжа гораздо быстрее придет в негодность, потому что шурупы начнут ломать ее изнутри, – сказал двукратный чемпион мира среди юниоров Коростелев .