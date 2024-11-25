Петтер Нортуг поддерживает связь с Большуновым: «Он пишет, что российским лыжникам тяжело морально»
В частности, Александр Легков и Александр Большунов писали норвежцу с вопросом о планах на участие в чемпионате мира-2025 в Тронхейме.
– Они прислали мне статьи с российских сайтов. Там было написано, что я вернулся и готовлюсь к ЧМ. Я объяснил, что вероятность [участия в ЧМ] составляет один процент.
Я поддерживаю с ними связь по WhatsApp или Telegram. Приятно получать новости о том, что происходит в лыжных гонках в России. Это великая лыжная нация. Конечно, они находятся в довольно сложной ситуации, поскольку их отстранили.
– Что пишет тебе Большунов?
– В основном он пишет, что им тяжело морально, что не так просто выходить на тренировки. Он выполняет свою работу, но делает это не со страстью. Он тренируется, потому что должен, и все. Я его понимаю.
Думаю, я бы плохо справился с такой ситуацией. Я был бы расстроен и подавлен. Это сильно повлияло бы на мою концентрацию на тренировках. В итоге тренировки оказались бы на третьем или четвертом месте в списке приоритетов, по крайней мере, если бы у меня была семья, как у него.
Это произошло бы довольно быстро, когда ты знаешь, что не выйдешь в мировую арену и не будешь соревноваться и бороться за медали с лучшими, – сказал двукратный олимпийский чемпион Нортуг.
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