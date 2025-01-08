  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Легков о возможном допуске российских лыжников на Олимпиаду: «Я бы отправил Коростелева. У Большунова уже есть медали»
13

Легков о возможном допуске российских лыжников на Олимпиаду: «Я бы отправил Коростелева. У Большунова уже есть медали»

Легков считает, что в случае допуска на Олимпиаду должен ехать Коростелев.

«Хотелось бы в это верить или мечтать об этом, но мне кажется, что вряд ли (о допуске российских лыжников до Олимпиады). А если и вернут, то дадут минимальную квоту, а кто поедет, будет уже решаться на уровне страны.

Может, отправят молодежь. Я бы отправил Савелия Коростелева. Он заслужил это результатами, ему сейчас 21 год, но спортивный век короткий – десять лет пролетают очень быстро.

Конечно, нужно будет отталкиваться и от того, кто будет на тот момент лучше всех готов. Они могут сказать, что будет «1+1», но потребуют назвать имена уже в июле. Но может получиться так, что мы сделаем выбор, а к зиме их состояние не будет позволять хорошо выступить, тогда потребуется замена.

Поэтому сейчас размышлять на эту тему сложно, но с учетом тех лет, что мы соревнуемся на внутренней арене, Коростелев реально молодец.

Александр Большунов? У него, слава богу, уже есть медали, и я так говорю не потому, что не хочу, чтобы он не выступил там, упаси господь – не надо так думать. Он тоже заслуживает и готов, он наверняка хочет завоевать еще больше медалей, но если мы говорим о том, что будет «1+1», то я бы отправил Савелия», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoСавелий Коростелев
logoАлександр Легков
logoАлександр Большунов
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoОлимпиада-2026
ТАСС
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Коростелев о том, кто из россиян мог бы конкурировать с Клэбо на «Тур де Ски»: «Как минимум Большунов. Если бы он был не больной, а в хорошей форме»
146 января, 21:06
Александр Панжинский: «Думаю, все ждут россиян на «Тур де Ски», Кубках и чемпионатах мира, на Олимпиаде. Битва Большунова с Клэбо украшает любые старты»
6 января, 11:07
Юрий Бородавко: «Большунов очень сильно мотивирован, заряжен не только на тренировки, но и на гонки. Мотивация – подготовка к Олимпиаде-2026»
225 января, 07:31
Рекомендуем
Главные новости
«Выглядит так, будто я туда поеду». Йохауг недовольна, что МОК использует ее фото в рекламе Олимпиады-2026
34сегодня, 07:16Фото
Михаил Девятьяров: «Если международная федерация нас допустит, надо попытаться попасть на Олимпийские игры в любом статусе»
3вчера, 20:55
Горнолыжник Марко Одерматт в четвертый раз подряд признан спортсменом года в Швейцарии
1вчера, 18:38
Йоханнес Клэбо отказался от поцелуев с девушкой до чемпионата мира
53вчера, 16:26
Максим Вылегжанин: «Наши пловцы и паралимпийцы участвуют в международных играх. Считаю, что и наши лыжники скоро поедут туда»
2вчера, 15:57
Муж Йохауг об Олимпиаде-2026: «Тереза совершенно ясно дает понять, что не поедет. Однако я в этом не уверен»
7вчера, 15:28
Российский лыжник Валерий Гонтарь будет выступать за Словению
28вчера, 13:56
Степанова о Российско-Китайских играх: «Наше возвращение на мировую арену совершенно точно начнется через детский, юношеский, молодежный спорт»
65вчера, 13:42
Юрий Бородавко: «На чемпионат мира-2025 никто из российских лыжников не надеялся. Спортсмены все понимали»
вчера, 13:10
«Мужчинам – 3000 франков, а я получила гель, шампунь и полотенца». Немка Фрайтаг пожаловалась на призовые в прыжках с трамплина
95вчера, 11:55
Ко всем новостям
Последние новости
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Маслакова – 3-я
623 декабря 2024, 20:05
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Горбунов – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 5-й
23 декабря 2024, 19:59
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Сундлинг – 3-я, Йохауг – 4-я
615 декабря 2024, 15:48
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Амундсен продолжает лидировать, Клэбо – 2-й, Ниенге – 3-й
1415 декабря 2024, 13:40
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля 2024, 06:31
Рекомендуем