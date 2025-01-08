Легков о возможном допуске российских лыжников на Олимпиаду: «Я бы отправил Коростелева. У Большунова уже есть медали»

Легков считает, что в случае допуска на Олимпиаду должен ехать Коростелев.

«Хотелось бы в это верить или мечтать об этом, но мне кажется, что вряд ли (о допуске российских лыжников до Олимпиады ). А если и вернут, то дадут минимальную квоту, а кто поедет, будет уже решаться на уровне страны.

Может, отправят молодежь. Я бы отправил Савелия Коростелева . Он заслужил это результатами, ему сейчас 21 год, но спортивный век короткий – десять лет пролетают очень быстро.

Конечно, нужно будет отталкиваться и от того, кто будет на тот момент лучше всех готов. Они могут сказать, что будет «1+1», но потребуют назвать имена уже в июле. Но может получиться так, что мы сделаем выбор, а к зиме их состояние не будет позволять хорошо выступить, тогда потребуется замена.

Поэтому сейчас размышлять на эту тему сложно, но с учетом тех лет, что мы соревнуемся на внутренней арене, Коростелев реально молодец.

Александр Большунов ? У него, слава богу, уже есть медали, и я так говорю не потому, что не хочу, чтобы он не выступил там, упаси господь – не надо так думать. Он тоже заслуживает и готов, он наверняка хочет завоевать еще больше медалей, но если мы говорим о том, что будет «1+1», то я бы отправил Савелия», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков.