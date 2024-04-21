Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
Андрей Аршавин рассказал о благотворительном матче с лыжниками и биатлонистами.
Команда «Звезды футбола», в состав которой входил Аршавин, сегодня обыграла команду «Звезды на лыжах» со счетом 7:6.
– Кто‑то удивил из лыжников и биатлонистов?
– Ну они бегут по прямой, человека 3 быстрые. Мы любим биатлон, всегда смотрели, следили за нашими ребятами, лыжи просто скучнее, там просто бегут.
Я помню, как смотрел на Прокуророва, Смирнова. Раньше мне больше нравилось. Мне не нравится, когда с общего старта начинают. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую.
– А сегодня кого‑то узнали из тех, с кем играли?
– Ну только Легкова. Я сказал ему – «У вас есть биатлонисты или лыжники, не поймешь — можно любого поставить, и все равно никого не узнаешь».
– Сильно устали от игры?
– Нет, не устал. Надрыв, по‑моему, или сумел предотвратить, – сказал бывший игрок «Арсенала» и сборной России.
Команда футболистов с Аршавиным и Широковым в составе обыграла в благотворительном матче команду лыжников и биатлонистов
Если не интересоваться тем или иным видом спорта, то и знать никого не будешь. А Саня Большунов всё- таки уже несколько лет не сходит с лидерских позиций, по- любому на слуху. Ну а чтобы узнавать, надо смотреть...