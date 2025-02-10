Свищев об участии Большунова в гонке в Италии: «Возможны провокации во время гонки. Надеюсь, организаторы проведут соревнования на высоком уровне»

Свищев считает, что во время гонки с участием Большунова возможны провокации.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вошел в список участников лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдет 13 февраля в Италии.

Лыжник заявлен на дистанции 30 км и указан в списке с российским флагом. В конце января сообщалось, что Большунов тренируется в Европе по индивидуальному плану.

«Раз эту информацию подтверждают и глава нашей федерации, и тренер, и организаторы, то это очень хорошая новость для всех нас. Теперь самое главное, чтобы Большунов действительно выступил и не было никаких проблем.

Сейчас может начаться шумиха из-за его выступления. И наши недоброжелатели из соседних стран могут поднять волну, которая может привести к срывам планов Большунова в Италии.

Возможны и провокации во время самой гонки, чего, конечно, не хотелось бы. Надеюсь, что организаторы проведут соревнования на высоком уровне, Большунов выступит и покажет прекрасный результат.

Участие Большунова в этой коммерческой международной гонке будет дополнительным стимулом для восстановления наших спортсменов по зимним видам спорта», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.