Бородавко об участии Большунова в международной гонке в Италии: «Скрытого смысла в этом нет, мы так делали всегда, когда тренировались за рубежом»

Бородавко объяснил участие Александра Большунова в международной гонке в Италии.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вошел в список участников лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдет 13 февраля в Италии.

Лыжник заявлен на дистанции 30 км и указан в списке с российским флагом. В конце января сообщалось, что Большунов тренируется в Европе по индивидуальному плану.

«Это очень хорошая практика — соревноваться на любых соревнованиях, когда спортсмен тренируется за рубежом. Это лучшая тренировка, которая как нельзя лучше вписывается в тренировочную программу. Не вижу здесь ничего удивительного, это контрольный старт, проработка к подготовке к чемпионату России.

Это необязательно согласовывать с федерацией, есть тренировочный план работы. Спортсмен видит и знает работу, которую он может проделать. Можно делать интервальную работу, а можно соревноваться. Соревновательный дух несколько выше.

Те результаты на соревнованиях значительно выше, чем на тренировках. Плюс настрой, чувство гонки. Психологическое восприятие значительно лучше, чем интервальные тренировки. Это вполне нормально.

Скрытого смысла в этом нет, мы так делали всегда, когда тренировались за рубежом, это международная практика», — сказал Юрий Бородавко.

«Сроки возвращения те же. Он вернется в Россию примерно 21–22 февраля», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».