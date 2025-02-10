Отец Большунова о гонке в Италии: «Появилась возможность – почему бы и не поучаствовать. Нейтральный статус не нужен, организаторам пофигу»

Отец Большунова высказался об участии лыжника в международной гонке в Италии.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявлен на лыжную гонку Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдет 13 февраля.

Лыжник планирует выступить на дистанции 30 км, он указан в списке участников под российским флагом. Большунов сейчас проводит тренировочный сбор в Европе по индивидуальному плану.

– Это не подготовка к Олимпиаде, грубо говоря, появилась возможность – почему бы не поучаствовать. Старт всегда лучше любой тренировки, так что это пойдет только на пользу.

Почему бы нет? Везде совершенно разные условия, атмосфера, обстановка, так что все это даст только положительный эффект. Проверит самочувствие, сравнит себя с другими.

– Никаких же нейтральных статусов не нужно для участия?

– Да нет, это же не под эгидой FIS. А этим организаторам совершенно пофигу, так сказать, – сказал Александр Большунов -старший.