Прыжки с трамплина. Кубок мира. Чофениг победил, Херль – 2-й, Ланишек – 3-й

Даниэль Чофениг победил на Кубке мира по прыжкам с трамплина в Лейк-Плэсиде.

Прыжки с трамплина Кубок мира Лейк-Плэсид, США HS128 1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 275,1 балла (127,0 м + 132,5 м) 2. Ян Херль (Австрия) – 269,1 (128,0 + 131,0) 3. Анже Ланишек (Словения) – 262,3 (122,5 + 126,5) 4. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 259,3 (127,0 + 130,0) 5. Рею Кобаяси (Япония) – 258,6 (124,5 + 124,5) 6. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 257,6 (127,0 + 128,5) 7. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 253,2 (129,5 + 127,0) 8. Домен Превц (Словения) – 252,9 (122,0 + 129,5)