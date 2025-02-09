0

Прыжки с трамплина. Кубок мира. Чофениг победил, Херль – 2-й, Ланишек – 3-й

Даниэль Чофениг победил на Кубке мира по прыжкам с трамплина в Лейк-Плэсиде.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Лейк-Плэсид, США

HS128

1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 275,1 балла (127,0 м + 132,5 м)

2. Ян Херль (Австрия) – 269,1 (128,0 + 131,0)

3. Анже Ланишек (Словения) – 262,3 (122,5 + 126,5)

4. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 259,3 (127,0 + 130,0)

5. Рею Кобаяси (Япония) – 258,6 (124,5 + 124,5)

6. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 257,6 (127,0 + 128,5)

7. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 253,2 (129,5 + 127,0)

8. Домен Превц (Словения) – 252,9 (122,0 + 129,5)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
результаты
logoКубок мира
прыжки с трамплина
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
Ян Херль
logoсборная Японии (прыжки с трамплина)
logoДомен Превц
Даниэль Чофениг
logoХалвор Эгнер Гранеруд
Йоханн Андре Форфанг
Кристоффер Эриксен Сундаль
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
Анже Ланишек
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
Рею Кобаяси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Чофениг победил, Форфанг – 2-й, Херль – 3-й
2 февраля, 18:05
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Чофениг победил, Ланишек – 2-й, Ортнер – 3-й
21 февраля, 18:03
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Форфанг – 2-й, Хайбек – 3-й
126 января, 18:42
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи. Норвегия победила в смешанных эстафетах
1сегодня, 15:12
Горные лыжи. Чемпионат мира. Фон Алльмен победил в скоростном спуске, Крихмайер – 2-й, Монне – 3-й
2сегодня, 15:00
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Сборная Германии победила в миксте, Норвегия – 2-я, Австрия – 3-я
сегодня, 08:42
Лыжи. Чемпионат Уральского федерального округа. Спицов и Пантрина победили в коньковых «разделках», Устюгов – 2-й
2сегодня, 08:26
Клэбо перестал пить свекольный сок: «Больше не могу, он ужасен. У меня получалось быстро бегать на лыжах и без него»
7вчера, 19:20
Команды Устюгова и Пантриной выиграли эстафеты на чемпионате УФО, команда Спицова – 3-я
5вчера, 18:56
Лыжи. Чемпионат мира среди молодежи. Норвежец Хольбек и немка Хоффман выиграли «разделки» на 10 км, австралийка Фордхэм – 2-я
9вчера, 16:36
Сорин о сборах лыжников в Италии: «Были опасения – если огласка в прессе, вообще непонятно, как к этому отнеслись бы. Но, слава Богу, проблем нет»
вчера, 15:31
Горные лыжи. Чемпионат мира. Джонсон выиграла скоростной спуск, Пухнер – 2-я, Ледецка – 3-я, Вонн – 15-я
10вчера, 14:24
Путин о «Лыжне России»: «Эти масштабные соревнования давно стали большим, значимым событием зимнего физкультурного сезона»
2вчера, 14:07
Ко всем новостям
Последние новости
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
вчера, 18:30
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой
44 февраля, 15:03
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес вышел на 3-е место
212 февраля, 13:17
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Шлинн – 2-я, Карл – 3-я, Йохауг – 5-я
82 февраля, 13:12
Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников
28 января, 11:33
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Непряева – 2-я, Сорина и Маслакова делят 3-е место
626 января, 21:15
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 4-й
26 января, 21:11
Татьяна Тарасова: «Я буду рада за лыжников, если их допустят. Кто‑то должен показать пример. Однако я не уверена, что их допустят»
320 января, 12:32
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Рекомендуем