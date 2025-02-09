Прыжки с трамплина. Кубок мира. Чофениг победил, Херль – 2-й, Ланишек – 3-й
Даниэль Чофениг победил на Кубке мира по прыжкам с трамплина в Лейк-Плэсиде.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Лейк-Плэсид, США
HS128
1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 275,1 балла (127,0 м + 132,5 м)
2. Ян Херль (Австрия) – 269,1 (128,0 + 131,0)
3. Анже Ланишек (Словения) – 262,3 (122,5 + 126,5)
4. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 259,3 (127,0 + 130,0)
5. Рею Кобаяси (Япония) – 258,6 (124,5 + 124,5)
6. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 257,6 (127,0 + 128,5)
7. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 253,2 (129,5 + 127,0)
8. Домен Превц (Словения) – 252,9 (122,0 + 129,5)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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