Прыжки с трамплина. Кубок мира. Чофениг победил, Форфанг – 2-й, Херль – 3-й
Даниэль Чофениг победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Германии.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Виллинген, Германия
HS147
1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 310,5 балла (150,0 м + 148,0 м)
2. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 305,1 (147,0 м + 152,0 м)
3. Ян Херль (Австрия) – 289,5 (144,0 м + 148,5 м)
4. Штефан Крафт (Австрия) – 287,9 (143,0 м + 144,5 м)
5. Максимилиан Ортнер (Австрия) – 286,5 (139,0 м + 149,0 м)
6. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 283,9 (141,5 м + 145,5 м)
7. Рею Кобаяси (Япония) – 282,2 (140,5 м + 146,0 м)
8. Анже Ланишек (Словения) – 275,8 (141,0 м + 139,0 м)
9. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 270,9 (138,5 м + 138,5 м)
10. Тейт Франц (США) – 270,5 (132,5 м + 142,0 м)
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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