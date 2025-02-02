Прыжки с трамплина. Кубок мира. Чофениг победил, Форфанг – 2-й, Херль – 3-й

Даниэль Чофениг победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Германии.

Прыжки с трамплина Кубок мира Виллинген, Германия HS147 1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 310,5 балла (150,0 м + 148,0 м) 2. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 305,1 (147,0 м + 152,0 м) 3. Ян Херль (Австрия) – 289,5 (144,0 м + 148,5 м) 4. Штефан Крафт (Австрия) – 287,9 (143,0 м + 144,5 м) 5. Максимилиан Ортнер (Австрия) – 286,5 (139,0 м + 149,0 м) 6. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 283,9 (141,5 м + 145,5 м) 7. Рею Кобаяси (Япония) – 282,2 (140,5 м + 146,0 м) 8. Анже Ланишек (Словения) – 275,8 (141,0 м + 139,0 м) 9. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 270,9 (138,5 м + 138,5 м) 10. Тейт Франц (США) – 270,5 (132,5 м + 142,0 м)