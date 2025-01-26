Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Форфанг – 2-й, Хайбек – 3-й

Домен Превц победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Оберстдорфе.

Прыжки с трамплина Кубок мира Оберстдорф, Германия HS235 1. Домен Превц (Словения) – 436,8 балла (226,5 + 231,5 м) 2. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 433,2 (220,0 + 223,0) 3. Михаэль Хайбек (Австрия) – 429,1 (220,0 + 229,5) 4. Павел Вонсек (Польша) – 426,0 (222,0 + 233,0) 5. Ян Херль (Австрия) – 424,6 (221,0 + 229,0) 6. Даниэль Чофениг (Австрия) – 422,7 (214,5 + 233,5) 7. Мариус Линдвик (Норвегия) – 421,2 (224,0 + 227,0) 8. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 420,7 (214,5 + 219,0)