Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Форфанг – 2-й, Хайбек – 3-й
Домен Превц победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Оберстдорфе.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Оберстдорф, Германия
HS235
1. Домен Превц (Словения) – 436,8 балла (226,5 + 231,5 м)
2. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 433,2 (220,0 + 223,0)
3. Михаэль Хайбек (Австрия) – 429,1 (220,0 + 229,5)
4. Павел Вонсек (Польша) – 426,0 (222,0 + 233,0)
5. Ян Херль (Австрия) – 424,6 (221,0 + 229,0)
6. Даниэль Чофениг (Австрия) – 422,7 (214,5 + 233,5)
7. Мариус Линдвик (Норвегия) – 421,2 (224,0 + 227,0)
8. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 420,7 (214,5 + 219,0)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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