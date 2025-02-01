Прыжки с трамплина. Кубок мира. Чофениг победил, Ланишек – 2-й, Ортнер – 3-й
Даниэль Чофениг победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Виллингене.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Виллинген, Германия
HS147
1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 288,9 балла (135,5 м + 142,0 м)
2. Анже Ланишек (Словения) – 284,9 (142,0 + 139,5)
3. Максимилиан Ортнер (Австрия) – 275,9 (135,5 + 140,5)
4. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 262,1 (134,5 + 131,0)
5. Беньямин Эстволд (Норвегия) – 261,2 (139,0 + 131,0)
6. Ян Херль (Австрия) – 261,0 (126,0 + 139,5)
7-8. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 259,2 (135,0 + 133,5)
7-8. Рею Кобаяси (Япония) – 259,2 (135,0 + 134,5)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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