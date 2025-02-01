Прыжки с трамплина. Кубок мира. Чофениг победил, Ланишек – 2-й, Ортнер – 3-й

Даниэль Чофениг победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Виллингене.

Прыжки с трамплина Кубок мира Виллинген, Германия HS147 1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 288,9 балла (135,5 м + 142,0 м) 2. Анже Ланишек (Словения) – 284,9 (142,0 + 139,5) 3. Максимилиан Ортнер (Австрия) – 275,9 (135,5 + 140,5) 4. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 262,1 (134,5 + 131,0) 5. Беньямин Эстволд (Норвегия) – 261,2 (139,0 + 131,0) 6. Ян Херль (Австрия) – 261,0 (126,0 + 139,5) 7-8. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 259,2 (135,0 + 133,5) 7-8. Рею Кобаяси (Япония) – 259,2 (135,0 + 134,5)