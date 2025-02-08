Драчев о позиции Степановой по участию в Олимпиаде: «Мы сейчас находимся не в той ситуации, чтобы бегать и прыгать там без флага и гимна»
«Я категорически этого не приветствую. Что сподвигло Степанову поменять решение, надо спросить у нее, но я своего мнения не меняю – мы сейчас находимся не в той ситуации, чтобы бегать и прыгать там без флага и гимна. Напротив, в нынешней ситуации нужно только усилить позицию.
Никаких ограничений быть не должно – должны быть наша форма, наш флаг, наш гимн. Только так в этой ситуации надо защищать честь Родины. Все остальное – не для нас, не для страны победителей», – сказал бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.
Полгода назад Степанова высмеивала Олимпиаду, но теперь захотела на нее. А что случилось?
Степанова о том, почему изменила позицию по участию россиян в Олимпийских играх: «Решают старшие товарищи. Наши руководители – исключительно умные люди»
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