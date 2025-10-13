Коростелев о лыжных тренировках на Тенерифе: «Народ фотографировал нас из машин, потому что, видимо, все удивлялись зрелищу»

Лыжник Савелий Коростелев рассказал о своих тренировках в Африке и Европе.

– После чемпионата России по лыжероллерам ты поехал в Африку, а затем в Европу. За чей счет?

– За свой. Это своего рода межсборье. Делай что хочешь, главное – соблюдать тренировочный план.

– В Касабланке (Марокко) ты пробежал 10 км, как это появилось в планах?

– Я шел на пляж, увидел шатер, на котором было написано: «Касабланка челлендж 10к». Спросил, когда старт, выяснилось, что на следующий день утром. Решил, что отлично подойдет в качестве утренней тренировки. Пробежал десятку в первой зоне, за 44 минуты, сделал тренировку, потом еще добегал и закончил. Получилось просто мероприятие в рамках тренировки.

– Затем поехал в рамках этого уже межсборья на Тенерифе (Испания). С велосипедом.

– Без велосипеда. Я решил, что не повезу его туда, потому что уезжал на месяц, даже больше, и все это время таскать с собой велосипед было бы непросто. Так что взял там в аренду на месте. Велосипед оказался хороший, очень легкий, никаких вопросов. С собой привез только велоформу, туфли и педали.

– Жил внизу?

– Да, прямо у моря, в Пуэрто-де-Ла-Круз. Но постоянно, каждый день, гонял наверх, на плато у вулкана Тейде, на тренировки. Оно начинается с высоты 2000 метров над уровнем моря, на 2300 мы делали и беговые, и роллерные тренировки. Плюс поднимались на плато на вело, от моря. <...>

– Частые гости там – велогонщики, триатлеты, в общем, люди на велосипедах. Думаю, местные могли сильно удивиться, увидев спортсменов на роллерах.

– Так и есть, но негатива не было. За все то время, что мы там катались, посигналил нам только один человек, он был не очень доволен, сказал что-то на испанском, как мы поняли – что это запрещено. Но ни о каких запретах мы не слышали. А так народ фотографировал нас из машин или стоя на парковках, потому что, видимо, все удивлялись такому зрелищу, – рассказал чемпион России по лыжным гонкам Коростелев .

На данный момент Коростелев находится на сборе в Рамзау (Австрия).