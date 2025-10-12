Пеллегрино о Клэбо: «Восхищаюсь тем, что Йоханнес никогда не ошибается. Кажется, что ему все дается легко, но люди не понимают, насколько это сложно»

Йоханнес Клэбо и Федерико Пеллегрино высказались друг о друге.

Лыжники провели встречу с болельщиками в рамках Фестиваля спорта в Италии.

«Я сразу понял, что Йоханнес – великий. Он все изучал, работал над каждой мелочью – прямо как я – и делал это даже лучше. Но мне удалось победить его в Лахти в 2017 году, прежде чем он стал по-настоящему великим», – сказал чемпион мира в спринте Пеллегрино .

«У меня было много сражений с Федерико, и это большая честь для меня. Когда я был молод, смотрел на то, как он выигрывает гонки, и считал его образцом для подражания. Я изучал его тактические решения, пытался понять его стратегии и что-то из них взять себе. В итоге я начал бросать ему вызов, в 2017 году мне доставалось, но именно тогда я смог вырасти. Я испытываю к Федерико огромное уважение за все, чего он достиг за эти годы», – заявил пятикратный олимпийский чемпион Клэбо.

«Федерико всегда стремится к достижению цели, у него всегда есть план А, Б и В, и он держит все под контролем. Если он достигнет своей цели на Олимпиаде, то уйдет на пике карьеры. Мне бы хотелось еще долго с ним соревноваться, но сейчас мы просто насладимся этим сезоном, последними гонками вместе. Надеюсь, в этом сезоне у нас будет много схваток», – добавил норвежец.

«Восхищаюсь тем, что Йоханнес почти никогда не ошибается – такое случалось максимум два или три раза. Со стороны кажется, что ему все дается легко, но люди не понимают, насколько сложно добиваться таких результатов и показывать такую стабильность, особенно в спринтерских гонках, где каждый заезд – отдельная история. Ему удается никогда не ошибаться, всегда находить нужную лыжню, принимать верное решение», – отметил итальянский спортсмен.

