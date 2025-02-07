Александр Терентьев: «Даже не думаю о международных соревнованиях. А все заявления, которые поступают оттуда... Для меня это просто пустые слова»

Александр Терентьев не верит в возращение лыжников на международную арену.

– Если сейчас появляется новость, что FIS допускает вас на международные соревнования в нейтральном статусе, какими будут первые мысли?

– Если честно, я уже даже не думаю о международных соревнованиях, сосредоточен на Кубке России. А все заявления, которые поступают оттуда... Для меня это просто пустые слова. Я не верю им, потому что все это было уже не раз. Что они говорят и что они делают – это совершенно разные вещи. Я не могу сказать, поеду я [на международные турниры] или не поеду. Все будет зависеть от условий, решения нашего руководства. Поэтому сейчас сложно что-либо сказать.

– А если говорить про Олимпиаду?

– Я уже был на Олимпиаде в нейтральном статусе, и мы не раз доказывали, что мы сильные спортсмены. Но сейчас уже другая ситуация, не могу сказать, буду я участвовать или нет. Здесь очень много факторов. Может быть и такое, что вообще не пустят тех российских спортсменов, которые уже были на Играх в 2022 году. Это действительно сложный вопрос, – сказал Терентьев.

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