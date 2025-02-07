Вероника Степанова: «Никогда не боялась выражать мнение, отличное от мнения начальства. Напомнить о моих разногласиях с Вяльбе?»

Лыжница Вероника Степанова заявила, что не боится противоречить начальству.

Ранее олимпийская чемпионка в эстафете объяснила изменение своей позиции по участию россиян в Олимпийских играх фразой «решают старшие товарищи».

«Рада, что мои колонки вызывают реакцию. На то и рассчитано. Мне не нравится, когда спортсменов воспринимают как людей, готовых говорить лишь о голах, минутах и травмах. Уверена, что правильно говорить обо всем, что прямо нас касается.

Никогда не боялась выражать мнение, отличное от мнения начальства. Не только выражать, но действовать, как считаю нужным – в тех вещах, что касаются только меня и контролируются мной. Или вам напомнить о моих разногласиях с Е. В. Вяльбе и не только с ней?

При этом считала и считаю, что любой человек должен выполнять требования закона, каким бы странным или глупым закон не казался. Контракт – это форма закона, разве что последствия невыполнения регулируются другим кодексом, как вам любой юрист скажет.

Мой основной контракт – с государством. Если государство сочтет правильным выступать на международной арене на определенных условиях – ты либо выполняешь контракт, либо нет. Я – выполню, говорю это прямо и заранее. За коллег говорить не имею право – но как вы сами-то думаете, выполнят или нет?» – написала Степанова.

Полгода назад Степанова высмеивала Олимпиаду, но теперь захотела на нее. А что случилось?