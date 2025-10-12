Федерико Пеллегрино: «Мне не хватает олимпийской медали в команде. Много работал с партнерами, чтобы помочь всем повысить уровень»

Пеллегрино рассказал, что хотел бы завоевать медаль ОИ-2026 в команде.

35-летний итальянский лыжник планирует завершить спортивную карьеру после предстоящего сезона.

«Иногда я понимаю, что становлюсь немного занудой по отношению к семье или товарищам по команде. Всякий раз подчеркиваю, что переживаю что-то в последний раз, и это наводит на меня легкую грусть.

Надеюсь, я не буду переживать об этом всю зиму и научусь справляться. В 2022 году я достиг большой цели – олимпийской медали в спринте коньком. Тогда я не был уверен, что буду продолжать карьеру еще четыре года, но все же решил доехать до Милана-2026.

Сейчас я хочу замкнуть круг – мне не хватает олимпийской медали в командных соревнованиях. Я много работал со своими партнерами по команде, чтобы помочь всем повысить уровень и претендовать на результат. Думаю, успех возможен», – сказал чемпион мира в личном спринте, двукратный олимпийский призер Федерико Пеллегрино .