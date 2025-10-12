Йоханнес Клэбо: «Повторить результат чемпионата мира в Тронхейме на Олимпиаде-2026 мне будет очень сложно»

  • Спортс
1

Клэбо считает, что ему будет сложно завоевать шесть золотых наград на ОИ-2026.

Норвежский лыжник выиграл на чемпионате мира-2025 в Тронхейме все гонки – личный и командный спринт, скиатлон, 10 км классикой, эстафету, масс-старт на 50 км.

«Невозможно испытать большее волнение, чем тогда. Добиться такого большого успеха перед моей семьей, земляками – это нечто уникальное, и повторить это, пережив те же эмоции, не получится.

Конечно, Олимпийские игры – это всегда нечто особенное, и наконец-то они пройдут в Европе, в месте с великими традициями. Жду не дождусь Игр, хотя считаю, что повторить результат чемпионата мира-2025 мне будет очень сложно», – сказал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо.

Олимпиада-2026 пройдет в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Клэбо – величайший! Забрал все 6 гонок ЧМ и заплакал на финише

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Fondo Italia
