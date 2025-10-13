  • Спортс
  Дмитрий Васильев: «Маловероятно, что к Олимпиаде допустят наших сильнейших. Я представляю, как западники сточили бы зубы от злости, если бы выиграл Большунов»
Дмитрий Васильев: «Маловероятно, что к Олимпиаде допустят наших сильнейших. Я представляю, как западники сточили бы зубы от злости, если бы выиграл Большунов»

Васильев считает, что допуск Большунова к Олимпиаде вызовет реакцию на Западе.

Александр Большунов и другие российские лыжники отстранены от международных соревнований с 2022 года. Появилась информация, что на Олимпийские игры-2026 в Италии могут допустить двух спортсменов в нейтральном статусе, но пока это решение не принято.

«Если к участию в Олимпиаде допустят одного нашего лыжника и одну лыжницу, то нам надо принимать такие условия. Потому что лучше хоть что-то, чем ничего. Но, конечно, было бы хорошо, если бы допустили наших топовых спортсменов, которые претендовали бы на медали, и они там победили.

И я представляю, как западники после этого все зубы бы себе сточили от злости и ненависти, если бы выиграл Александр Большунов. Но маловероятно, что к участию в Олимпийских играх допустят наших сильнейших спортсменов.

Потому что это все делается для галочки. Почему, например, можно допустить одного мужчину, а не двоих или троих? В чем разница? Они уже настолько не знают, как нам еще больше насолить и как побольше поиздеваться, что уже доходят до таких вещей. И таким образом позорят самих себя.

Я думаю, что Большунова, скорее всего, не допустят к участию в Олимпиаде. А допустят, например, какого-нибудь средненького юниора, который не сможет ничего показать. Или человека, который только-только начинает свою карьеру в профессиональном спорте», – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
