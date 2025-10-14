Французская лыжница Дольчи пропустит Олимпиаду из-за аварии на параплане

Лидер сборной Франции по лыжным гонкам Флора Дольчи пропустит Олимпийские игры из-за перелома позвонка после аварии на параплане.

Инцидент произошел 9 октября, когда спортсменка отмечала день рождения. На следующий день она перенесла операцию.

«Был риск неврологических последствий. С ней все в порядке, она ходит. Учитывая операцию, мы предполагаем, что ей потребуется шесть месяцев, чтобы полностью восстановить свой потенциал», – рассказал врач сборной Франции Тибо Барб.

Подробности о самой аварии на параплане не уточняются.

Дольчи 26 лет, в прошедшем сезоне она заняла 27-е место в общем зачете Кубка мира, показав лучший результат среди французских лыжниц. Олимпийские игры пройдут в феврале 2026-го в Милане и Кортина-д’Ампеццо.