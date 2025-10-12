Александр Легков об Олимпиаде-2026: «Если есть возможность, ехать надо всегда. Спортивная жизнь одна»
Александр Легков отреагировал на информацию о возможном допуске россиян к ОИ-2026.
Ранее главный тренер сборной США Крис Гровер заявил в подкасте Race Ready, что на Олимпиаду-2026 в случае допуска в нейтральном статусе смогут поехать только два лыжника из России – один мужчина и одна женщина.
«Пока что только разговоры. Когда будет четкий регламент, кто поедет и подъедет ли, я скажу, кто может поехать и кому это надо.
Если есть возможность, ехать надо всегда. Это спортсмены. Спортивная жизнь одна. Нужно брать все, что они могут», – сказал олимпийский чемпион в лыжном марафоне Сочи-2014.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
