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Легков об Олимпиаде: «Хотелось бы, чтобы спортсмены могли поехать и завоевать медали для нашей страны, будь это даже в нейтральном статусе»

Легков считает, что на Олимпиаду нужно ехать даже в нейтральном статусе.

– Когда летники ехали на Игры-2024 в Париж, вы считали, что спортсмены должны воздержаться от участия в соревнованиях. Зимняя Олимпиада уже в 2026-м. Ваше мнение осталось таким же?

– Я считал немножко по-другому. Спортсменам, которые должны поехать при любом раскладе, с учетом этой ситуации, им будет непросто, потому что за рубежом отношение было такое, что ты можешь приехать только один, без своего персонала, ты не будешь давать интервью, на тебя будут смотреть как на белую ворону. Это тяжелые моменты для спортсменов. Только по этой причине я так говорил.

Конечно, хотелось бы, чтобы спортсмены все могли поехать и завоевать медали для нашей страны, будь это даже в нейтральном статусе. У них короткий спортивный век. Конечно, всем хочется выступить на самых крупных соревнованиях, в том числе и Олимпийских играх.

Надо понимать, что ситуации разные, многие просто этого не понимают. Наши ребята там сейчас воюют, теряют жизни, чтобы у нас здесь было мирное небо над головой. И я все это прекрасно понимаю и с огромным уважением отношусь к этому, переживаю. Но на данный момент, если те спортсмены, которые не там, не воюют, а занимаются спортом и у них есть работа, пускай едут и соревнуются, потому что они этому делу учились, – сказал олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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