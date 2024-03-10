Губерниев о завале лыжниц в Сочи: «Виновные уже не уйдут от ответственности. Когда стало понятно, что «дело пахнет керосином», начинается перекладывание ответственности»

Дмитрий Губерниев назвал безразличной реакцию ФЛГР на завал лыжниц в Сочи.

8 марта на трассе комплекса «Лаура» проходила женская гонка Спартакиады учащихся – в ходе нее 17 человек получили повреждения из-за массового завала на спуске.

– Почему руководство [Федерации лыжных гонок России] столь хладнокровно?

– Оно, я бы даже сказал, безразлично. Потому что у нас в России ценность человеческой жизни и здоровья – копейка в базарный день. Честно, я не удивлен. Особенно что касается лыжной общественности. Я читаю комментарии Сергея Крянина (члена президиума ФЛГР – Sports), который говорит: «Да ничего страшного, в наши годы тоже мы выступали». Я говорю, Сереж, что ты несешь? Хотя бы какое-то сочувствие.

Первое высказывание Елены Валерьевны (Вяльбе) и ее высказывание вечером уже сильно отличаются. Когда стало понятно, что «дело пахнет керосином», начинается перекладывание ответственности. Для этого и нужны журналисты, чтобы ситуацию не «замылили», потому что здесь только максимальная огласка может привести к тому, что люди, которые это допустили, будут наказаны. В общем, мы общество равнодушных людей.

– Это издержки профессии, должность мешает оставаться человеком?

– Должность тут ни при чем. Может быть, воспитание, может, какая-то покорность. Посмотрите на лыжников, они живут при крепостном праве, и их это устраивает. Не устраивает только Нику Степанову, мне кажется.

– Попытаются спустить на тормозах эту ситуацию?

– А уже не получится. Я уже сделал свою журналистскую работу. Теперь дело за правоохранительными органами – установить виновных. Они от ответственности уже не уйдут, шум поднялся очень большой. Здесь, как говорится, «на воре и шапка горит».

Посмотрите на реакцию Беломестнова (технического делегата ФЛГР – Sports): сначала «как с гуся вода», а вечером уже отмененный мужской масс-старт становится раздельной гонкой. Это косвенное признание вины. Что мешало сначала подумать и перенести старт или сделать раздельную гонку?

Вопиющий непрофессионализм, когда люди бегут тяжелейшую сочинскую трассу в обратную сторону. Все упали на первом спуске, и все вранье, которое мы слышали в начале... Они же врут не только мне, я ведь звонил многим людям, которые просто все заврались.

Хочется пожелать здоровья лыжницам, надеюсь, все будет нормально, и они продолжат заниматься. Это чудовищная «реклама» лыжного спорта, поэтому и шум поднялся. Мне просто уже звонили и писали некоторые руководители, дескать, «а зачем так»? Кто-то чувствует, что, наверно, есть проблема, – сказал спортивный комментатор Губерниев.

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами