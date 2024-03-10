Губерниев о завале лыжниц в Сочи: «Виновные уже не уйдут от ответственности. Когда стало понятно, что «дело пахнет керосином», начинается перекладывание ответственности»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) происшествия Дмитрий Губерниев ФЛГР Елена Вяльбе Сергей Крянин Вероника Степанова Игорь Беломестнов Лыжи

Дмитрий Губерниев назвал безразличной реакцию ФЛГР на завал лыжниц в Сочи.

8 марта на трассе комплекса «Лаура» проходила женская гонка Спартакиады учащихся – в ходе нее 17 человек получили повреждения из-за массового завала на спуске.

– Почему руководство [Федерации лыжных гонок России] столь хладнокровно?

– Оно, я бы даже сказал, безразлично. Потому что у нас в России ценность человеческой жизни и здоровья – копейка в базарный день. Честно, я не удивлен. Особенно что касается лыжной общественности. Я читаю комментарии Сергея Крянина (члена президиума ФЛГР – Sports), который говорит: «Да ничего страшного, в наши годы тоже мы выступали». Я говорю, Сереж, что ты несешь? Хотя бы какое-то сочувствие.

Первое высказывание Елены Валерьевны (Вяльбе) и ее высказывание вечером уже сильно отличаются. Когда стало понятно, что «дело пахнет керосином», начинается перекладывание ответственности. Для этого и нужны журналисты, чтобы ситуацию не «замылили», потому что здесь только максимальная огласка может привести к тому, что люди, которые это допустили, будут наказаны. В общем, мы общество равнодушных людей.

– Это издержки профессии, должность мешает оставаться человеком?

– Должность тут ни при чем. Может быть, воспитание, может, какая-то покорность. Посмотрите на лыжников, они живут при крепостном праве, и их это устраивает. Не устраивает только Нику Степанову, мне кажется.

– Попытаются спустить на тормозах эту ситуацию?

– А уже не получится. Я уже сделал свою журналистскую работу. Теперь дело за правоохранительными органами – установить виновных. Они от ответственности уже не уйдут, шум поднялся очень большой. Здесь, как говорится, «на воре и шапка горит».

Посмотрите на реакцию Беломестнова (технического делегата ФЛГР – Sports): сначала «как с гуся вода», а вечером уже отмененный мужской масс-старт становится раздельной гонкой. Это косвенное признание вины. Что мешало сначала подумать и перенести старт или сделать раздельную гонку?

Вопиющий непрофессионализм, когда люди бегут тяжелейшую сочинскую трассу в обратную сторону. Все упали на первом спуске, и все вранье, которое мы слышали в начале... Они же врут не только мне, я ведь звонил многим людям, которые просто все заврались.

Хочется пожелать здоровья лыжницам, надеюсь, все будет нормально, и они продолжат заниматься. Это чудовищная «реклама» лыжного спорта, поэтому и шум поднялся. Мне просто уже звонили и писали некоторые руководители, дескать, «а зачем так»? Кто-то чувствует, что, наверно, есть проблема, – сказал спортивный комментатор Губерниев.

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами

32 комментария
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Госпоже Вяльбе я бы отдал первое место за самый мерзкий камент недели
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Конечно, уйдут - о чём вообще речь... Максимум какому-нибудь стрелочнику выговор сделают
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Оно, я бы даже сказал, безразлично. Потому что у нас в России ценность человеческой жизни и здоровья - копейка в базарный день. Честно, я не удивлен.(с)Губерниев

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Ответ Геннадий Тёкин
Комментарий скрыт
Да, в Европе по-другому
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"Виновные от ответственности уже не уйдут."
Святая простота... Максимум, что кому-то грозит, пожурят...
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Честно говоря, тут я на стороне Губера. При всей его одиозности и неоднозначности, когда он молодец, тогда молодец, надо уметь признавать и это.
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Крайним назначат водителя ратрака, к бабке не ходи.
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Вяльбе бы неплохо было извиниться...
Хотя, о чем я
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Ответ Valter Eurisch
Да, в Европе по-другому
Это смотря чья жизнь...
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Ответ Valter Eurisch
Да, в Европе по-другому
Где конкретно и когда, Пилоты формулы один, не погибают, да много чего...
Приводите примеры. Что там везде медицина бесплатная
+3
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Ответ Valter Eurisch
Да, в Европе по-другому
60-КИЛОМЕТРОВЫЙ МАРАФОН В ШВЕЙЦАРИИ ЗАКОНЧИЛСЯ МАССОВЫМ ОБМОРОЖЕНИЕМ. ДВУМ ЛЫЖНИКАМ ГРОЗИТ АМПУТАЦИЯНекоторые участники марафона оказались в больнице, двум грозит ампутация пальцев. У шведского лыжника Михаэля Эклефа развился некроз, он может потерять палец на ноге.
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> Посмотрите на лыжников, они живут при крепостном праве, и их это устраивает. Не устраивает только Нику Степанову, мне кажется.

чегоооооооооо? мне показалось сейчас?
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Ответ разноцветный логотип
> Посмотрите на лыжников, они живут при крепостном праве, и их это устраивает. Не устраивает только Нику Степанову, мне кажется. чегоооооооооо? мне показалось сейчас?
Конечно не устраивает. Она считает это право недостаточно крепостным.
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Ответ Valter Eurisch
Госпоже Вяльбе я бы отдал первое место за самый мерзкий камент недели
Года
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Ответ Valter Eurisch
Госпоже Вяльбе я бы отдал первое место за самый мерзкий камент недели
Фееричнее мне кажется был только вопрос от Павла Астахова "как поплавали?"
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у нас в России ценность человеческой жизни и здоровья – копейка в базарный день.

Не наговорил ли Губерниев на дискредитацию, да ещё и в самый канун выборОв, да ещё и в "столь сложное время"?
Или Губерниеву, как главному ведущему-глашатаю правительственных митингов, позволено больше, чем охлосу?
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Тот редкий случай...
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Про перекладывание ответственности- это старая русская традиция, а виноват всё равно будет стрелочник.
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